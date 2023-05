Genève: Des arbres plantés sans autorisation au bord du lac

Les arbres plantés illégalement font leur retour au bout du lac. Au printemps 2022, trois végétaux avaient été mis en terre à la rotonde du Mont-Blanc et au parc Bertrand. Ils étaient le fait d’un collectif de citoyens appelé «J’aime la vie». Ce week-end, bis repetita. Deux chênes sont apparus devant l’entrée des Bains des Pâquis, ainsi que le relatent la «Tribune de Genève» et «Le Courrier». Le collectif n’a pas revendiqué l’acte, laissant le doute planer quant aux auteurs de ces plantations non autorisées.