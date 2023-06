Des arbres solaires seront plantés dans les Alpes valaisannes

Les partenaires du projet «Gondosolar», la plus grande installation photovoltaïque de Suisse qui doit voir le jour au-dessus du village de montagne de Gondo (VS), vont déposer en juillet une demande de permis de construire. Ils misent désormais sur des panneaux photovoltaïques en forme d’arbres solaires (voir encadré), annonce Alpiq dans un communiqué de presse paru ce lundi.

Lors de l’assemblée primaire du 18 juin, les électeurs de la commune de Zwischbergen (VS) ont approuvé la construction de l’installation photovoltaïque et se sont prononcés en faveur d’une participation financière de 35% au projet.

«Nous sommes en discussion avec les partenaires du projet depuis un certain temps déjà et avons soutenu Gondosolar et participé à sa planification dès le début. Le fait que la commune participe désormais financièrement témoigne une fois de plus clairement que la population locale soutient le projet», a déclaré Daniel Squaratti, président de la commune.