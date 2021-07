Neuchâtel - Des archéologues au chevet d’un site antique malmené

Non loin de Neuchâtel, quelque part au milieu de la forêt du Chanet, six étudiants se frottent, depuis déjà deux semaines, à l’archéologie funéraire. Ces universitaires neuchâtelois s’affairent à dégager les vestiges d’un tumulus, monument funéraire du premier Âge du fer. Ce lieu de sépulture avait été découvert par un amateur en 2008, qui avait alors rapporté les premiers vestiges à l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton (OPAN).