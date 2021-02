Arménie : Des Arméniens descendent dans la rue pour protester

Jeudi, alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le pouvoir en place, le Premier ministre a pour sa part affirmé avoir évité un coup d’État.

L’état-major de l’armée avait réclamé après le limogeage d’un gradé de haut rang la démission de Nikol Pachinian, «une tentative de coup d’État» selon ce dernier. Aucun mouvement de troupes n’a cependant été constaté et le Ministère de la défense a jugé «inacceptable d’entraîner (l’armée) dans des processus politiques».

«Ce sont mes ordres»

Le Premier ministre a aussi appelé ses généraux à rentrer dans le rang, limogeant le chef d’état-major et s’adressant à quelque 20’000 de ses sympathisants rassemblés dans la capitale. «L’armée (…) doit obéir au peuple et aux autorités élues», a-t-il dit sous les hourras de la foule. «Ce sont mes ordres et personne ne peut y désobéir.»