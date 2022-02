Guerre en Ukraine – Des armes suisses ont atterri dans une région séparatiste

Ce n’est pas nouveau: la Suisse livre depuis plusieurs années du matériel de guerre à l’Ukraine. Des armes sont ainsi acheminées vers le pays depuis 2007, rappelle ce vendredi le « TagesAnzeiger » (article payant). Or, lors d’un contrôle effectué en 2014 à Kiev, des agents suisses se sont rendu compte qu’une partie des mitraillettes livrées ne se trouvaient plus dans l’entrepôt des forces armées ukrainiennes. Une partie des armes s’est retrouvée dans une zone séparatiste, dans l’est du pays, révèle un rapport du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).

Des passages du document, que le journal a pu se procurer, ont été rendus illisibles par le Seco. Ces passages nuiraient aux relations internationales de la Suisse et révéleraient des secrets commerciaux. On ignore donc quelle entreprise a fabriqué les mitraillettes tout comme le nombre exact d’armes qui ont fait défaut lors du contrôle.

Une note «suffisante»

Le rapport met néanmoins en lumière un problème fondamental: il est impossible de contrôler de manière sûre où atterrissent les armes suisses. Ainsi, les fonctionnaires fédéraux chargés de l’inspection en 2014 n’ont pu identifier que 25% du matériel de guerre à contrôler. Et pourtant, ils ont attribué la note «suffisant», comme le montre le rapport. Selon eux, il a été possible de «créer une base de confiance» pour d’éventuelles livraisons à l’avenir.

Par le passé, la Russie et l’Ukraine ont régulièrement acheté des armes en Suisse. Une analyse des statistiques d’exportation de la Confédération montre que depuis le début du millénaire, l’Ukraine a reçu pour environ 2,8 millions de francs de matériel de guerre. La Russie, quant à elle, a acheté pour plus de 3,1 millions de francs dans notre pays. Les dernières livraisons ont eu lieu respectivement en 2014 et 2015.