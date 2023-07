Genève: Des arnaqueurs tentent de récupérer des données par téléphone

Numéros suisses, message en anglais

Ne pas donner suite



Les forces de l’ordre recommandent de ne pas donner suite à ces appels et, en aucun cas, transférer des informations personnelles. «En cas de doute sur l’appelant, il est préférable de raccrocher et de composer directement le numéro officiel de la personne ou de la société, sans procéder à un rappel de l’appel», conseille la police, dans son communiqué. Si des renseignements ont été transmis, il faut s’annoncer au poste de police du quartier, et effectuer les démarches pour annuler les papiers d’identité et faire bloquer les cartes de paiement dont les données ont été communiquées.