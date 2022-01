Egypte – Des arrestations après le suicide d’une ado

Égypte : Des arrestations après le suicide d’une ado

Deux hommes sont accusés d’avoir poussé à bout l’adolescente en publiant de fausses images dénudées d’elle sur internet.

Jeudi, le bureau du procureur a ainsi décidé de placer en garde à vue pendant quatre jours les deux hommes pour enquêter sur les faits présumés d’«extorsion et utilisation des médias sociaux d’une manière qui nuit à autrui et cause la mort d’un mineur.»