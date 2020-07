Mexique

Des articles en promotion provoquent la cohue au supermarché

Un magasin a dû fermer ses portes car il ne respectait pas les mesures anti-Covid-19. Une vidéo montre une foule énorme et des gens se faire piétiner au moment d’y entrer.

Une vidéo , qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux , montre la cohue ainsi que des personnes en venir aux mains pour prendre un chariot , ou encore des clients se faire piétiner p ar d’autres p our p ouvoir entrer le plus rapidement possible dans le supermarché.