Art

Des artistes-graffeurs en mission

contre le coronavirus

Partout dans le monde, des graffitis sur le coronavirus et le confinement font leur apparition dans les lieux publics.

Des coronavirus aux allures menaçantes, des médecins et du personnel soignant dépeints comme des héros et des anges et des appels à rester chez soi : dans les lieux publics du monde entier, actuellement déserts pour la plupart, artistes de rues et graffeurs réalisent des œuvres sur la pandémie. Vous découvrirez une sélection des meilleurs graffitis sur le coronavirus du monde entier dans le diaporama. (age)