Fribourg : Des artistes mettent en musique les objectifs de développement durable

Du punk au yodel, des artistes fribourgeois ont mis en musique les 15 objectifs de la stratégie de développement durable du canton.

Mettre en musique des objectifs de développement durable, c’est chose faite dans le canton de Fribourg. Des artistes fribourgeois se sont penchés sur les 15 Objectifs de développement durable (ODD) inscrits dans la Stratégie de développement durable du canton et ont composé un morceau sur chacun d’eux. Le spectre est large: du punk au yodel, tous les styles y sont.

Ce projet a été initié par l’antenne développement durable de l’État de Fribourg en collaboration avec l’association TRNSTN. L’objectif est de sensibiliser les citoyens à la thématique de manière sensorielle plutôt qu’analytique. Le projet veut en même temps soutenir le milieu culturel et artistique dans cette période difficile de pandémie.

Les morceaux pourront être téléchargés depuis le site internet de l’État de Fribourg. L’Association TRNSTN les diffusera via trnstnradio.com en octobre. Il est aussi possible de les écouter dans le cadre du (f)estival the green wave à bluefactory.