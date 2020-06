Discrimination

Des artistes noirs intentent un procès à YouTube

Des créateurs de contenus ont lancé une action en justice contre la plateforme de Google, qu'ils accusent de discrimination contre les artistes noirs, dans un contexte de tensions sur les questions d'égalité raciale aux Etats-Unis.

Les requérants «intentent ce procès pour réparer les discriminations raciales systématiques, ouvertes et intentionnelles perpétrées par Google/YouTube», déclarent-ils en préambule de leur dossier de plus de 200 pages, déposé mardi dans une cour fédérale californienne.

Kimberly Carleste Newman, Lisa Cabrera, Catherine Jones et Denotra Nicole Lewis considèrent que la plateforme exerce un pouvoir démesuré sur les contenus vidéo disponibles et sur la façon d'en tirer des revenus. Le modèle économique de YouTube, comme la plupart des réseaux sociaux, repose sur un ciblage publicitaire très fin et à très grande échelle.