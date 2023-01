États-Unis : Des artistes portent plainte contre des générateurs d’images par IA

Les artistes Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz ont lancé une action collective contre Stability AI et Midjourney, créateurs des générateurs d’images par IA Stable Diffusion et Midjourney, ainsi que la plateforme artistique DeviantArt, qui a récemment créé sa propre IA DreamUp, pour leur utilisation de Stable Diffusion, rapporte The Verge.