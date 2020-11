Cuba : Des artistes retranchés dénoncent leur expulsion violente

Un collectif d’artistes cubains qui revendique depuis 10 jours la libération d’un des leurs, a été évacué ce vendredi matin.

Une dizaine de jeunes artistes cubains, retranchés depuis dix jours dans une maison et armés de téléphones et d’internet pour exiger la libération d’un des leurs, ont dénoncé jeudi soir leur expulsion violente par les forces de l’ordre.

«Urgent, des agents de la dictature ont fait irruption dans nos locaux, ont frappé sauvagement nos compagnons, les ont emmenés avec eux et nous ne savons pas où ils se trouvent», a annoncé le Mouvement San Isidro, collectif d’artistes, d’universitaires et de journalistes, sur Twitter.

«Nous craignons pour leur intégrité physique», a-t-il ajouté. Ici, la vidéo de ce qui est présenté par le gouvernement comme l’«extraction» (et non l’expulsion) ce matin du site dans lequel les artistes étaient retranchés.

Sur le même réseau social, la directrice d’Amnesty International pour les Amériques, Erika Guevara-Rosas, a dénoncé l’expulsion: «Nous exigeons leur libération et le respect des droits de l’homme».

Quelques heures plus tard, la majorité des personnes interpellées ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elles avaient été relâchées.

De son côté, le site pro-gouvernement Razones de Cuba a assuré que «les autorités sanitaires cubaines» avaient agi en raison de «la violation du protocole de santé pour les voyageurs internationaux», en référence à l’entrée mardi dans les lieux du journaliste et écrivain cubain Carlos Manuel Alvarez, collaborateur du Washington Post et du New York Times.