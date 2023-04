Zermatt Unplugged: Romands à applaudir au pied du Cervin

Le festival valaisan soigne particulièrement sa programmation «off». Année après année, une ribambelle d’artistes romands s’est pliée aux exigences d’un concert unplugged. Le cru 2023 ne fait pas exception. Six groupes d’ici sont programmés et donneront plusieurs concerts sur les différentes scène du festival, que ce soit en altitude ou en station .

On pense ici au rappeur-chanteur nyonnais Chelan (12.4), au combo genevois de pop-rock Barrio Colette (12.4), au groupe de proto-dance L’Éclair (12.4 et 13.4), au duo vaudois de folk Marzella (13.4 et 14.4) ou encore à Olympic Antigua, formation valaisanne qui réinvente la soul music. Pour la fine bouche, on notera également un large choix d’afters electro. Certaines, notamment celles du 12 et du 14 avril, seront animées par Laolu, réputé DJ neuchâtelois, qui mixe sa tech-house tout autour du globe.