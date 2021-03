Imaginez que vous terminez votre repas en mangeant votre petite cuillère. Vous en rêviez? Ils l’ont fait pour vous. Depuis quelques années, les initiatives pour une vaisselle comestible et zéro déchet sont sur les rails, notamment depuis l’interdiction de la vente de plastique à usage unique dans l’espace européen depuis le 1er janvier dernier. En Suisse, Genève avait emboîté le pas à cette décision puisque le canton interdit désormais la distribution gratuite de pailles, de gobelets ou de sacs en plastique sous peine d’une amende de 100 francs minimum, voire de la révocation des permissions pour les exploitants. Depuis, les pailles en inox ou en bambou fleurissent dans nos mojitos, mais certaines initiatives vont encore plus loin puisque certains vous proposent de manger votre paille.

C’est le cas d’Okapaï, petite entreprise fribourgeoise. Il y a quelques années, quatre anciens étudiants de la Haute École de gestion décident de se lancer dans la paille écologique. Elle sera réutilisable, biodégradable ou encore comestible, puisque parmi ses produits, Okapaï propose une paille composée de farine de riz, de farine de blé et de jus de légumes. Une paille rigide et comestible qui, Okapaï l’assure, n’altère en aucun cas le goût de la boisson.

En France, l’entreprise Switcheat, s’est aussi spécialisée dans la vaisselle comestible. Bols, petites cuillères à déguster après avoir bu son café, pailles ou plats, nous pouvons les choisir de saveur neutre, pour être utilisés avec tous les aliments ou de saveur sucrée ou salée comme le citron, le chocolat ou le thym, une manière originale d’embellir son plat. Et si la vaisselle comestible est aussi à usage unique, elle a l’avantage sur l’inox ou le bambou de ne pas devoir être lavée. Plus de vaisselle, donc moins d’eau utilisée pour ces couverts ou ces assiettes qui sont surtout biodégradables (s’ils ne sont pas complètement mangés) contrairement à une assiette en plastique qui met plus de 450 ans à se dégrader. Aujourd’hui Switcheat travaille avec plus de 500 clients. Des particuliers ou des restaurateurs soucieux de l’environnement, de l’usage abusif de plastique ou d’aluminium que peut notamment engendrer la vente à emporter en temps de Covid.