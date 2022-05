Etats-Unis: Des associations LGBTQI s’inquiètent d’un regain d’hostilité

États-Unis : Des associations LGBTQI s’inquiètent d’un regain d’hostilité

Des militants et associations LGBTQ réunis en Californie cette semaine alertent sur une recrudescence d’actes hostiles les prenant pour cible.

Les membres de la communauté LGBTQ sont confrontés partout dans le monde à une recrudescence d’actes hostiles les prenant pour cible, ont averti des militants et responsables d’associations issus de plus de 100 pays qui se sont retrouvés cette semaine en Californie.

Les participants à ce rassemblement mondial, premier du genre organisé depuis la pandémie de Covid-19, ont notamment attiré l’attention sur les difficultés que vivent les jeunes queers. La communauté LGBTQ a toujours subi «un niveau très élevé de violence et de discrimination», relève Julia Ehrt, directrice de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées (ILGA World).

Mais ces dernières années, on a assisté à une nette résurgence des discours attaquant la théorie du genre qui visent à priver les LGBTQ «des droits humains qu’ils méritent», dit-elle. Au total, plus de 600 représentants LGBTQ participent à la conférence mondiale organisée par ILGA World à Long Beach, près de Los Angeles, avec un accent particulier mis sur la jeunesse.

Bouffée d’air frais

«Cette conférence nous offre pour la première fois un espace où nous pouvons vraiment mener ces conversations», notamment sur «les pratiques néfastes comme les thérapies de conversion qui sont immorales, pseudo-scientifiques et brutales et malgré tout légales dans près de 180 pays», dit-il. Le retour de cette conférence après deux ans de pandémie est une bouffée d’air frais pour les participants.

«De nombreux militants LGBTQI travaillent dans des conditions extrêmes d’oppression, d’isolement et de violence», souligne Jessica Stern, envoyée spéciale du Département d’État américain pour la défense des droits de la communauté LGBTQI. Pour Brian Wenke, du projet éducatif «It Gets Better» basé à Los Angeles, la conférence arrive à point nommé pour les jeunes queers aux États-Unis.

«Rien que cette année, plus de 300 projets de loi dans 36 États» ont été déposés concernant les LGBTQ, «allant des restrictions sur les compétitions sportives aux textes ‘‘don’t say gay’’ qui interdisent d’évoquer à l’école les questions d’orientation sexuelle», dit ce militant. Pour lui, toutes ces lois ont pour seul but de priver les jeunes queers de «l’expérience dont ils ont besoin pour grandir et s’épanouir» en tant qu’adultes.