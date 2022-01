Mesures contre le Covid-19 : Des assouplissements annoncés mercredi prochain?

Ces derniers temps, Alain Berset s’est montré optimiste sur l’évolution de l’épidémie. Le «SonntagsZeitung» affirme que le Conseil fédéral pourrait annoncer la fin de la plupart des mesures ce mercredi.

Le Conseil fédéral devrait annoncer mercredi la fin des obligations de télétravail et de quarantaine pour les cas contacts. L’exécutif proposera un plan visant la fin d’autres mesures qui sera soumis aux Cantons pour consultation. La décision finale et l’entrée en vigueur sont agendées toutes les deux au 16 février, à condition que la situation épidémiologique le permette.

Certificat abandonné

Selon le journal dominical, l’obligation de présenter un certificat (2 ou 3G) dans lieux culturels, sportifs et de bien-être, les restaurants et les grandes manifestations sera abolie. Dans le cadre privé, il n’y aura plus de limites de rassemblement. Ce n’est toutefois pas encore le moment de faire définitivement table rase. Les tests en cas de symptômes et l’isolement des cas positifs restent d’actualité. La question du port du masque n’est pas tranchée.