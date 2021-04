La pandémie pousse nombre d’enfants et d’adolescents à bout, psychiquement. En 2020, le nombre de jeunes ayant été pris en charge par l’hôpital pédiatrique de Zurich après une tentative de suicide était deux fois plus élevé que l’année précédente. Et selon la «NZZ am Sonntag», les chiffres seraient également en hausse en 2021. Les internements pour troubles psychosomatiques ont par ailleurs quasi triplé. Et les ados souffrant de troubles alimentaires sont plus de deux fois plus nombreux que l’année précédente.