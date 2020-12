Les naines brunes sont des objets astronomiques mystérieux. Ni planètes, ni étoiles, elles sont des astres à part. Comme elles sont plus sombres et plus froides que les étoiles, les débusquer reste difficile à ce jour. La récente découverte d’une équipe de chercheurs internationale, dirigée par l’astronome Clémence Fontanive de l’Université de Berne, peut donc être qualifiée de petit exploit. Les scientifiques ont découvert deux naines brunes dans la constellation Ophiuchus, située à 450 années lumières de la Terre.