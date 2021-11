Conseils pratiques – Des astuces simples pour économiser beaucoup d’électricité (et d’argent)

Économiser l’électricité de manière intelligente permet de réduire les factures d’électricité… et d’avoir la conscience tranquille.

Sans électricité, la majeure partie du monde serait aujourd’hui à l’arrêt – notre vie quotidienne repose en effet grandement sur le «jus» qui sort des prises de courant. En 2020, 23’000 térawattheures (TWh) d’électricité ont été consommés à l’échelle mondiale, soit près de deux fois plus qu’en 1990. En Suisse, notre consommation a aussi augmenté, particulièrement au sein des ménages privés. Ceux-ci ont utilisé un tiers des 55,7 TWh d’électricité qui sont sortis des prises de notre pays en 2020.

1 - Déconnecter les appareils en veille de l’alimentation électrique

En mode veille, les appareils gaspillent beaucoup d’électricité. Un téléviseur, par exemple, consomme jusqu’à 100 kWh par an – pour rien. Il est donc important de déconnecter complètement les appareils de l’alimentation électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés. On peut notamment les brancher à une multiprise commune qui peut être éteinte d’une simple pression du doigt. Les minuteries sont également fiables et permettent de le faire à heure fixe.