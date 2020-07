Genève

Des ateliers de mécanos garantis sans machos

Deux amies cyclistes proposent des cours non mixtes de mécanique sur vélo. Elles ont trouvé leur public.

«Je déplore mon manque de compétence en bricolage. On ne nous apprend pas les gestes, enfant», regrette Anne. «J’ai deux garçons et je veux casser ce schéma de maman qui fait la popote et papa qui bricole», ajoute Joëlle. Les deux femmes aiment le vélo. Elles ont la même envie, savoir réparer leurs bicyclettes seules, et partagent la même observation: les ateliers de mécanos accueillent très peu de femmes. «J’en ai suivi plusieurs. Je ne me sens pas à l’aise. Même constat pour mes amies», affirme Joëlle.

La Bicyclette Bleue (BB), association cycliste, a mis Joëlle et Anne en contact avec les mécaniciennes, Laëtitia et Anne. Un ami a prêté son atelier. Les cours accueillent dix participantes, mais le double s’est inscrit. «On aimerait recommencer dans un cadre plus lâche», confient Anne et Joëlle. Elles imaginent un atelier où l’on vient – en non-­mixité – réparer son vélo et se faire aider si besoin. En attendant, le premier cours a démarré hier soir. «Les mécanos sont bénévoles et le prix est libre. L’atelier, les outils et des pièces de vélo, pour s’entraîner, nous sont prêtés gratuitement. La BB nous prête un centreur de roues. C’est une belle expérience collaborative!» se réjouit La Véline.