Une liste de 868 athlètes hongrois qui ont le potentiel pour participer aux Jeux olympiques d’hiver de Tokyo en 2021 et d’été à Pékin en 2022 a été compilée par le HOC et été transmise au gouvernement du pays. Ceci dans le but de les vacciner au plus vite et de s'assurer ainsi de leur participation à ces olympiades. La Hongrie a commencé à immuniser certains de ces sportifs vendredi dernier déjà, avec le vaccin Moderna.