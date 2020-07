Dopage

Des athlètes utilisés comme cobayes aux JO 2012?

De l'argent public aurait été utilisé pour administrer à 91 sportifs une substance expérimentale.

Les sportifs auraient même signé des décharges pour éviter que UK Sport soit mis en cause et ils se seraient aussi engagés à ne pas parler en public de ce projet. Ce produit aurait originellement été destiné à alimenter les forces spéciales, au niveau militaire, afin de leur permettre d'évoluer derrière les lignes ennemies en ayant besoin de moins d'alimentation.

UK Sport a réagi en expliquant qu'elle avait consulté l'Agence mondiale antidopage (AMA) et les autorités britanniques de lutte contre le dopage pour s'assurer que ce produit respectait les règles en vigueur et ne mettait pas en danger les sportifs. Team GB a remporté 29 médailles d'or aux Jeux de Londres et terminé troisième au tableau des médailles.