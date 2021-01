Syrie : Des attentats à la voiture piégée font onze morts

Deux attaques survenues dimanche au nord de la Syrie dans des régions contrôlées par l’armée d’Ankara et les rebelles syriens ont fait onze victimes dont six civils.

Six civils ont péri dimanche dans un attentat à la voiture piégée près d’un centre culturel dans la ville frontalière d’Aazaz.

Au moins onze personnes, dont six civils, ont péri dimanche en Syrie dans deux attentats à la voiture piégée qui ont frappé des régions du nord tenues par des forces turques et leurs supplétifs syriens, a rapporté une ONG.

Des explosions à la voiture piégée ou des assassinats ciblés se produisent régulièrement dans les zones syriennes tenues par l’armée d’Ankara et les rebelles syriens, à la frontière avec la Turquie.

Dimanche, les six civils, dont deux femmes et une enfant, ont péri dans un premier attentat à la voiture piégée près d’un centre culturel dans la ville frontalière d’Aazaz, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Plus tard, près de la ville d’Al-Bab, une autre attaque suivant le même modus operandi a visé un barrage de contrôle de rebelles proturcs, tuant cinq d’entre eux, selon le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Déclenchée en 2011, la guerre syrienne s’est complexifiée au fil des ans avec l’implication de puissances étrangères, l’apparition de groupes djihadistes et la multiplication des belligérants sur le terrain. Elle a fait plus de 387’000 morts et jeté sur la route de l’exil des millions de personnes.