Irak : Des attentats non revendiqués comme «moyen de pression politique»

Alors que le pays cherche une majorité parlementaire, Bagdad est la cible d’attaques à la grenade depuis jeudi. Il s’agit de mises en garde de groupes pro-Iran, défaits aux élections.

Grenades lancées contre des partis sunnites et des banques kurdes: Bagdad est le théâtre d’attentats non revendiqués, mais perçus comme des mises en garde de groupes pro-Iran, défaits aux élections, alors que l’Irak se cherche une majorité parlementaire capable de désigner un gouvernement.

En Irak, depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, les chiites – majoritaires dans le pays – sont les faiseurs de roi, le premier ministre étant toujours issu de leur communauté. Mais le fossé qui scinde la «maison chiite» est béant entre le leader Moqtada Sadr, dont le courant a obtenu le plus grand nombre de sièges aux élections et qui assure pouvoir obtenir une majorité au Parlement, et le Cadre de coordination, une agglomération de partis chiites, grand perdant du scrutin.

Des partenaires du leader visés

Pour former un gouvernement, Moqtada Sadr compte s’allier à deux partis sunnites, Taqqadom et Azm («Progrès» et «Détermination», en arabe), et au Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Une idée qui ne plaît pas à ses adversaires du Cadre de coordination. Or, ce sont les trois partenaires éventuels de Moqtada Sadr qui ont été visés – directement ou indirectement – par les récents attentats à Bagdad.