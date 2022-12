Coupe du monde: Des audiences de folie à travers le monde, moins en Europe

Au Japon par exemple, le match contre le Costa Rica (0-1) de la 2e journée de la phase de poules a drainé une moyenne de 36,37 millions de téléspectateurs. C'est 10 millions de plus que lors de la victoire d'entrée face à l'Allemagne et 74% mieux que la moyenne enregistrée il y a quatre ans en Russie.

La Corée du Sud elle aussi a connu des scores records. Plus de 11 millions de Coréens se sont massés sur les canapés pour le match d'ouverture face à l'Uruguay (0-0). C'est presque le double de ce qui avait été comptabilisé au Brésil en 2014 et 18% mieux qu'en 2018. USA-Angleterre (0-0) a de son côté rassemblé 19,65 millions de personnes devant la FOX aux Etats-Unis et la partie Argentine-Mexique (2-1) a attiré près de 21 million de fans chez le voisin mexicain (67,9% d'audience).

Au Mexique, on s’arrange des fois comme on peut.

Enthousiasme plus mitigé en Europe

En Europe, les audiences constatées ne sont pas des plus extraordinaires. Comme en Espagne par exemple, où la partie entre la Roja et l'Allemagne (1-1) a scotché devant le petit écran deux tiers des gens qui avaient leur TV allumée. Cela fait environ 12 millions de personnes, pour un pays d'environ 47 millions d'âmes.

En France, la communication de la FIFA se gargarise d'une audience moyenne de 11,6 millions de personnes lors de la partie contre le Danemark (2-1). Le pic, dans les dernières minutes de la rencontre et le but libérateur de Mbappé a flirté avec les 15 millions de personnes. La missive oublie que tant au niveau des téléspectateurs que des parts de marché, ces chiffres sont en baisse. D'autant plus que les pubs et autres diffusions en public sont décomptées depuis peu, ce qui n'était pas le cas dans un passé récent.