NRJ12 arrête la série Influences en quotidienne

NRJ12 : Des audiences proches de zéro ont eu raison d’«Influences»

Trois semaines après son lancement, la série quotidienne d’NRJ12 ne sera plus diffusée que le samedi. Certains épisodes n’ont attiré aucun téléspectateur.

Les influenceurs se sont accrochés, mais les audiences catastrophiques leur auront été fatales. NRJ12 a décidé de ne plus diffuser sa série «Influences» du lundi au vendredi, trois semaines seulement après son lancement. Désormais, le feuilleton créé par Jean-Luc Azoulay, NRJ12 et La Grosse Équipe ne sera plus proposé que le samedi matin, afin d’écouler les cinquante épisodes qui ont déjà été tournés.