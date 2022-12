Neuchâtel: augmentations pour la santé et le social

Neuchâtel : Des augmentations pour les employés de la santé et du secteur social

Une compensation partielle du renchérissement de la vie sera accordée dès janvier prochain aux salariés de la santé et du social.

Comme il s’y était engagé auprès des manifestants présents au château de Neuchâtel lors de la session du Grand Conseil consacrée au budget, le Conseil d’Etat a ouvert le dialogue avec les employeurs de la santé et du secteur social au milieu du mois de décembre. A la suite de cette rencontre, le Gouvernement a arrêté le soutien qu’il leur apportera pour leur permettre d’accorder à leurs collaborateurs une compensation partielle du renchérissement de la vie.

Ainsi, le Conseil d’Etat reconnaîtra dans les subventions accordées pour 2023 pour le social une croissance de la masse salariale comprise entre 1,2 et 1,8%. Pour les employés de la santé, l’adaptation partielle des traitements sera de l’ordre de 1%, avec un soutien de l’État d’environ 0,8% et des compensations des employeurs à hauteur de 0,2% de la masse salariale. A titre de comparaison, le Gouvernement vaudois a accordé une indexation partielle des salaires de toute la fonction publique et du parapublic de 1,4%.