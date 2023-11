Des aurores boréales éclairent le ciel suisse

En principe, il est plutôt rare d’admirer des aurores boréales dans les régions alpines. Ça dépend en fait du cycle solaire. Mais, en l’espace d’à peine plus d’un mois, c’est la deuxième fois qu’on a l’occasion d’admirer ce spectacle naturel coloré, du moins quand les nuages se dissipent. La dernière fois, c’était dans la nuit du 24 au 25 septembre 2023.



Comme leur nom l’indique, les aurores boréales se produisent en principe le plus souvent au nord ou au sud des cercles polaires respectifs, c’est-à-dire dans les régions polaires, rappelle MeteoNews. Elles sont appelées aurores boréales dans l'hémisphère Nord et aurores australes dans l'hémisphère Sud. Elles se forment lorsque les particules chargées électriquement du vent solaire rencontrent les atomes d’oxygène et d’azote dans les couches supérieures de l’atmosphère terrestre et les ionisent. C’est ainsi que se forment les différentes couleurs. Les aurores boréales proviennent d’une altitude d’environ 100 à 200 kilomètres dans la zone verte et d’une altitude supérieure à 200 kilomètres dans la zone rouge. Il n’est donc pas trop tard pour lever le nez en l’air!