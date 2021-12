Parc des Bastions : Des aurores boréales pour passer le cap du Nouvel An

Du 31 décembre au 2 janvier, la population pourra admirer un phénomène atmosphérique rare dans le ciel genevois. Un spectacle gratuit, proposé par la Ville.

Quoi de mieux qu’un ciel enflammé pour marquer le passage à la nouvelle année. Le soir du réveillon, la population est attendue à la nuit tombée, au parc des Bastions, pour admirer des aurores boréales. Un spectacle son et lumière proposé par la Ville de Genève pour offrir aux gens un moment pour souffler et s’émerveiller, en cette période de crise. L’installation «Borealis», de l’artiste suisse Dan Acher, permet de découvrir un phénomène atmosphérique généralement visible en Arctique durant la saison hivernale.

Les représentations se tiendront gratuitement durant trois jours. Le spectacle de 45 minutes sera visible de 19h à minuit le 31 décembre et de 19h à 23h les 1er et 2 janvier. La manifestation se déroulera avec une jauge limitée et sur présentation du certificat Covid, sous réserve de changement. Aucun stand de restauration n’est prévu sur place.