Haïti : Des auteurs présumés du meurtre du président «encerclés»

Jeudi, la police haïtienne encerclait deux bâtiments de Port-au-Prince dans lesquels les meurtriers présumés du président s’étaient retranchés.

«Quatre membres du groupe ayant pénétré dans la résidence présidentielle ont été tués par la police, tandis que six autres sont maintenant détenus par la police», a-t-elle précisé de la capitale haïtienne, lors d’une visioconférence de presse avec des journalistes à New York. Selon elle, le nombre de suspects encerclés par la police est supérieur à six.