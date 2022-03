Mexique : Des autorités accusées d’empêcher l’enquête sur les 43 disparus

Selon la version officielle, les 43 étudiants disparus en 2014 ont été arrêtés et livrés par des policiers à un cartel, qui s’est chargé de les tuer.

Des institutions mexicaines font «semblant» de faciliter l’enquête, d’après Ángela Buitrago, du Groupe interdisciplinaire des experts indépendants (GIEI), sans nommer les institutions en question. Le GIEI a présenté lundi son troisième rapport sur la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa en septembre 2014 dans l’État du Guerrero (ouest) connu pour sa station balnéaire Acapulco et les violences attribuées au narco-trafic. Seuls trois corps ont été identifiés jusqu’à présent.

Selon la «vérité historique» de l’ancien président Enrique Peña Nieto (2012-2018), les jeunes ont été arrêtés et livrés par des policiers à des narcotrafiquants du cartel Guerreros unidos. Les étudiants auraient été confondus avec les membres d’une bande rivale. Après avoir été tués par balles, leurs restes ont été incinérés et jeté dans une décharge, d’après cette version contestée depuis le départ par les familles, les experts du GIEI et l’ONU.