Suisse : Des autoroutes en bois pour préserver le climat

Un ingénieur l’affirme: toutes les infrastructures, sauf la chaussée, peuvent être réalisées en bois pour permettre aux voitures de circuler rapidement.

Car, à l’heure actuelle, construire et entretenir les routes se traduit par l’émission d’énormes quantités de CO2. Stefan Zöllig, ingénieur en construction en bois et membre du conseil d'administration d’Initiative Holz Bern, veut changer cela. «Un mètre cube de béton libère environ une demi-tonne de CO2 lors de sa production, explique le spécialiste, alors que le bois, à l’inverse, en fixe une tonne.» Il constate que, jusqu’à présent, il n’y a que quelques ponts pour animaux en Suisse qui ont été partiellement construits en bois, comme ceux près de Suhr (AG( ou de Neuenkirch (LU).

Normes pas respectées

Le bois peut-il tenir le coup en matière de durabilité et de sécurité? «Oui, affirme Stefan Zöllig. S’il a été correctement installé, le bois durera pour ainsi dire toujours.» A l'Office fédéral des routes (OFROU), on est moins convaincu par les autoroutes en bois. Selon l’OFROU, les glissières de sécurité en bois, par exemple, ne répondent pas actuellement aux valeurs de solidité et aux autres propriétés requises pour les autoroutes, comme la possibilité de déformation. De plus, les réglementations en matière de protection contre l’incendie pour les tunnels routiers excluraient les plafonds intermédiaires en bois.