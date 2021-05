Argovie - Des autos appellent elles-mêmes les secours

C’est une obligation en Europe. Les nouveaux véhicules doivent être équipés d’un système appelé E-Call. Il s’agit soit d’une activation automatique en cas de collision ou d’un bouton d’urgence manuel. Le E-Call réagit à une forte décélération (ainsi qu’au déploiement de l’airbag ou du rétracteur de ceinture de sécurité) et l’interprète comme un accident. Toutefois, avant d’envoyer un appel d’urgence automatique, le système tente de contacter le conducteur par le biais de l’écran ou du haut-parleur. Ce n’est que si le conducteur ne répond pas que le système suppose qu’un accident plus grave s’est produit et compose le numéro des secours rapporte l’«Aargauer Zeitung».