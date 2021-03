Suisse : Des autotests disponibles dès le 7 avril en pharmacie

Alain Berset a annoncé samedi que les dépistages à réaliser soi-même à la maison seront bientôt homologués et disponibles.

Très attendus, les autotests devraient commencer à être disponibles la semaine après Pâques dans certaines pharmacies, a annoncé Alain Berset samedi à la télévision alémanique SRF. Comme il l’avait annoncé au début du mois, l’idée est de pouvoir offrir gratuitement à toute la population cinq tests par mois. Ne restaient plus que l’homologation et l’approvisionnement d’un produit satisfaisant.

Des positifs à faire confirmer

Ceux-ci sont faciles d’usage et moins désagréables que les dépistages réalisés dans les centres de test. Plus besoin d’aller visiter et gratter l’arrière de nos cavités nasales. Comme le disait le Fribourgeois début mars, «ça ressemble plutôt à une sorte de brosse à dents, qui va moins haut que les frottis des tests actuels».