Chine : Des avatars participent à leur propre show télévisé

Amy est la nouvelle star d’une émission chinoise calquée sur le modèle de «The Voice».

C’est la nouvelle star d’une émission chinoise sur le modèle de «The Voice». Amy a 19 ans, les cheveux rouges et déjà des millions de fans. Particularité: c’est un avatar virtuel créé par ordinateur. Comme elle, 31 autres «candidats» participent à ce télé-crochet musical très particulier, où ils affrontent grâce à la magie de l’incrustation numérique un jury de trois professionnels -- en chair et en os, eux. Lancée cette année, «Dimension Nova» est regardée en ligne par des millions d’internautes à chaque émission. Elle surfe sur le phénomène, né au Japon mais désormais populaire ailleurs en Asie, des «idoles», ces jeunes chanteurs ou chanteuses enjoués à l’image inoffensive, soutenus par un intense marketing afin d’obtenir un maximum de fans.

Selon ses producteurs, «Dimension Nova» est le premier télé-crochet au monde à mettre en scène des candidats virtuels. Contrairement aux vraies stars, «on ne connaît pas leur vie de tous les jours, donc ils alimentent davantage l’imagination», déclare à Liu Jun, un jeune homme de 28 ans fan d’Amy. «Une idole virtuelle est indestructible. Du moment que son image est là, elle reste dans ton cœur pour toujours», explique-t-il en référence à son idole, dont il a assisté à une dizaine de concerts et d’événements avec des centaines d’autres spectateurs aussi réels que conquis. Lors de l’un d’entre eux, Liu Jun a pu «discuter» avec elle via un écran géant. Et une imprimante distribuait des «autographes» de la star.