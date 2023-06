Asie de l’Est: Des avions chinois et russes survolent les mers de Chine et du Japon

La Chine et la Russie renforcent leurs relations diplomatiques, commerciales et militaires, depuis une dizaine d’années (image d’archives).

Une patrouille militaire aérienne sino-russe, la sixième patrouille du genre depuis 2019, a été menée mardi par Pékin et Moscou, au-dessus des mers du Japon et de Chine orientale. Les deux voisins organisent régulièrement des exercices militaires communs pour renforcer leur coordination.

«Les deux armées ont mené leur sixième patrouille aérienne conjointe, conformément au plan annuel de coopération militaire entre la Chine et la Russie», a affirmé l’agence de presse Chine nouvelle, qui cite le ministère chinois de la Défense. Elle ne donne aucune autre précision sur la nature des appareils engagés, leur trajectoire ou leur localisation au-dessus de ces vastes espaces maritimes situés entre la péninsule coréenne, le Japon, la Chine et l’île de Taïwan .

Avions de combat sud-coréens

L’armée sud-coréenne a annoncé avoir fait décoller des avions de combat, après que quatre appareils russes et quatre chinois ont pénétré dans sa zone d’identification de défense aérienne (Adiz) vers midi mardi. «Nous avons déployé des chasseurs de l’armée de l’air pour prendre des mesures tactiques en prévision d’une situation d’urgence», a déclaré l’état-major interarmées.

Il a souligné que les avions russes et chinois n’avaient pas violé l’espace aérien sud-coréen. Une Adiz est une large zone définie unilatéralement par les pays et dans laquelle ils demandent que les aéronefs étrangers s’identifient pour des raisons de sécurité nationale.

Elles couvrent une aire bien plus étendue qu’un «espace aérien» (la zone au-dessus du territoire et des eaux territoriales d’un Etat). Aucun traité international ne définit clairement une Adiz. La Corée du Sud a soutenu les sanctions occidentales contre la Russie, après l’invasion de l’Ukraine et a envoyé de l’aide humanitaire à Kiev.