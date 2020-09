Propos complotistes de Trump : «Des avions remplis de voyous portant des uniformes noirs»

Le président américain multiplie les références à de mystérieux individus déterminés à saboter sa réélection. Des déclarations qui rappellent une théorie conspirationniste ayant circulé durant l’été.

Hommes en noir

«Quelqu’un est monté dans un avion depuis une ville ce week-end et l’avion était rempli presque complètement de voyous portant des uniformes sombres, des uniformes noirs avec équipement et tout et tout», a-t-il raconté lundi sur Fox News.