Humanitaire - Des avions suisses au secours des migrants en méditerranée

Ce pilote retraité garde la main. Avec l’ONG à laquelle il prête main forte et qui travaille avec l’Allemande Sea Watch, il survole les eaux internationales entre la Libye et l’île italienne de Lampedusa. Son but? Repérer des embarcations en détresse et les signaler immédiatement aux autorités compétentes. Son action aurait déjà permis de sauver des dizaines de vies.