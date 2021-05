Genève - Des avocats recourent contre la loi antiterrorisme

DR

Trois avocats genevois ont déposé mardi un recours aup r ès du Conseil d’Etat contre la votation du 13 juin sur la loi fédérale concernant les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Le conseiller national socialiste Me Christian Dandrès, l’ancien conseiller national Me Nils de Dardel et Me Romolo Molo estiment que « le message adressé par le Conseil fédéral à la population suisse dans le bulletin d’information viole les principes d’objectivité et de vérité » : « Les arguments avancés par le gouvernement suisse ne permettent pas aux électrices et électeur s de se forger une opinion éclairée, car ils présentent les faits de façon erronée et omettent de mentionner d’autres changement s législatifs cruciaux » , avancent les trois avocats dans un communiqué.

Incompatible avec les traités internationaux

« Le Conseil fédéral affirme ainsi qu’«aujourd’hui, la police ne peut en principe intervenir que si une infraction a déjà été commise» et que la nouvelle loi MPT permet aux forces de l’ordre d’agir «dès que des indices concrets et actuels laissent penser que quelqu’un commettra un acte terroriste». Or il est totalement faux de prétendre que le cadre légal actuel ne permet pas à la police d’agir de façon préventive. (...) Pour être objectif et transparent, il aurait fallu indiquer que le changement législatif majeur consistait, avec la loi MPT, à ne plus soumettre la police au contrôle des juridictions pénales. » Les trois Genevois ajoutent que cette loi est incompatible avec la Cour européenne des droits de l’homme et les traités de l’ONU. Enfin, ils soulignent que le gouvernement « omet dans son message de préciser que la loi MPT retire à l'Assemblée fédérale le pouvoir d’approuver ou non les traités de collaboration policière conclus par le gouvernement avec des Etats étrangers, notamment la Chine. »

Annulation demandée