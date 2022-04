alimentation et santé: Des baguettes connectées pour manger moins salé

Au Japon, des chercheurs ont créé des baguettes électroniques, qui rehaussent le goût salé grâce à une stimulation électrique. Développées depuis 2019 par Homei Miyashita, professeur à l’Université Meiji, et Kirin, brasserie japonaise dont les bières sont les plus consommées du pays, elles sont reliées à un petit ordinateur qui se porte au poignet.

En plus de l’augmentation de la sensation de salé, les participants ont déclaré avoir ressenti une amélioration de la richesse, de la douceur et des saveurs en général .

Cinq grammes de sel par jour

Au Japon, les adultes consomment en moyenne 10 grammes de sel par jour (10,9 grammes pour les hommes et 9,3 pour les femmes, selon le Ministère de la santé, en 2022), le double de la quantité recommandée par l’OMS. La réduction de la consommation de sel est devenue un enjeu majeur de santé publique. En Suisse, l’OFSP constate que les Suisses mangent trop salé et conseille de limiter le sel entre 3 et 5 grammes par jour. En effet, une consommation excessive de sodium peut entraîner et aggraver des maladies rénales et de l’hypertension.