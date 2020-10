Vaud : Des baignades illuminées aux Bains de Lavey

Les visites nocturnes aux Bains de Lavey (VD) sont désormais agrémentées d’un spectacle son et lumières.

Programmées jusqu’au 12 novembre, les «baignades illuminées» sont proposées du lundi au jeudi, avec deux représentations chaque soir à 18 h 30 et 21 h.

D’une durée de vingt minutes, le spectacle se joue à l’extérieur et comprend six tableaux, avec notamment des projections de lumières sur les arbres, de la musique et des performances de cinq artistes, dont certains sont issus du célèbre Cirque du Soleil.