Lausanne: Des bains hivernaux de luxe pour les baigneurs givrés

Pour répondre à la demande de la population, la Municipalité de Lausanne a choisi le projet «Bains des Rives» pour animer les rives du Léman durant la mauvaise saison. Les citoyens pourront profiter d’un nouvel espace payant spécialement aménagé de structures amovibles de bien-être, tels que saunas et espace de détente, qui

seront chauffées au bois, à Bellerive.



L'installation éphémère se veut inclusive et conviviale avec une programmation dédiée à la relaxation et au bien-être. La construction, simple et rationnelle, s’inscrit dans le paysage et confère au lieu une ambiance chaleureuse. Les aménagements seront démontés à la mi-avril.