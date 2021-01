Belgique : Des balles de tennis de drogue pour des détenus

Au sein de la prison d’Arlon, un trafic de drogue a été découvert il y a quelques semaines. Le mode opératoire utilisé sort de l’ordinaire.

Deux personnes ont été arrêtées récemment pour avoir lancé, à l’aide de raquettes, des balles de tennis à l'intérieur de la prison d'Arlon, relate ce mardi le quotidien régional belge La Meuse . Ces balles de tennis contenaient de la drogue et elle étaient récupérées par les détenus lorsqu'ils effectuaient leurs sorties quotidiennes.

Selon le quotidien, les faits se sont déroulés après le 7 décembre 2020, moment où les visites sont devenues plus limitées à l'intérieur des prisons, en raison des mesures sanitaires. La Meuse souligne que toutes les prisons belges ont constaté une recrudescence de ces phénomènes de «largage», depuis le début de la crise du Covid-19 et une réglementation plus stricte au niveau des visites des détenus.