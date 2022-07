France voisine: Des balles de tennis tombent du ciel: «En deux minutes, c’était le chaos»

Reportage sur place au lendemain de l’orage

Situés dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau du Doubs, la rivière qui fait la frontière entre les Montagnes neuchâteloises et la région Bourgogne - Franche-Comté, les localités du Noël-Cerneux, de La Chenalotte et du Barboux étaient le théâtre, jeudi, d’un incroyable spectacle. Une centaine de personnes s’affairaient sur des toits afin de les débarrasser de leurs tuiles cassées et d’y fixer des bâches pour assurer l’étanchéité des habitations. La veille, autour des 16h, des grêlons de la taille d’une boule de pétanque avaient bombardé les trois villages, fracassant notamment tuiles, velux, vérandas et pare-brise.

«La situation est catastrophique. Les toits de toutes les maisons ont été touchés, les pare-brise des véhicules ont été pulvérisés. Les pompiers sont à pied d’œuvre. On essaie de récupérer un maximum de bâches. Mais on est actuellement en manque», a expliqué au téléphone, dans la matinée, le premier adjoint au maire de La Chenalotte, Dimitri Coulouvrat.

«J’ai 72 ans et je n’ai jamais vu quelque chose de similaire» Thierry Duquet, habitant d’une ferme surplombant La Chenalotte.

Sur la route qui mène au Barboux en provenance de Villiers-le-Lac, les premiers toits défoncés pointent à l’horizon tandis que la route est encore couverte par endroits d’une couche d’humus créée par les feuilles hachées par la grêle. Au lieu-dit Le Pré-du-Peu, une dizaine de personnes s’affairent sur le toit d’une ancienne ferme isolée et transformée en appartements. «Je regardais le Tour de France quand la pluie est tombée, immédiatement suivie de grêlons plus gros que des balles de tennis, raconte le propriétaire de la bâtisse, Thierry Duquet. Il y a plus de 12’000 tuiles sur mon toit, je ne suis pas sûr qu’on va en récupérer 2000. J’ai 72 ans et je n’ai jamais vu quelque chose de similaire.» Membre de l’association La Sapaudia, active dans le don de la moelle osseuse, Thierry Duquet a lancé un appel à l’aide et d’autres membres sont venus spontanément lui prêter main-forte.

Au Barboux, les toits fourmillent d’habitants, de professionnels de la construction et de bénévoles solidaires. La désolation s’est abattue sur le village vers 16h27, à mesure que les grêlons géants transperçaient le village. «J’étais en train de bricoler et j’ai vu que c’était tout noir au loin. Les grêlons se sont abattus partout. En deux minutes, c’était le chaos. C’est terrible», raconte Jean-Pierre Carduzzo, travailleur frontalier et habitant du village.

Un arbre a amoché la déchetterie des Brenets