Pékin affirme que des ballons américains ont violé son espace plus de 10 fois

Pékin : «Des ballons américains ont survolé la Chine à plus de dix reprises»

La Chine a accusé lundi des ballons américains d’avoir violé son espace aérien plus d’une dizaine de fois, depuis début 2022.

La Chine a affirmé lundi que des ballons américains ont violé son espace «plus de dix fois» depuis 2022, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington, après le survol aux États-Unis d’un engin chinois. L’armée américaine a abattu début février un ballon chinois présenté par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles. La destruction de l’appareil a été fermement dénoncée par la Chine, qui assure qu’il s’agissait d’un simple aérostat civil ayant dévié de sa trajectoire. Depuis cet incident, d’autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des États-Unis, avant d’être abattus. La nature de ces engins et leur appartenance n’est pour l’heure pas connue.