Kenya

Des ballons flottants assurent la connexion internet

Le groupe Alphabet a finalement placé dans les airs son premier réseau flottant à haut débit destiné à des zones reculées.

de Laurent Favre

Loon Alphabet Le projet Loon s’est officiellement concrétisé par le lancement officiel de ballons au Kenya. loon/alphabet

Les appels vocaux, les appels vidéos et autre consultation sur des applications comme YouTube peuvent désormais passer par des ballons au Kenya. Des vitesses de téléchargement de 18,9 Mbps en download et de 4,74 Mbps en upload sont mises en avant par Loon, filiale du groupe Alphabet (Google). «Ce qui pouvait nous paraître étrange autrefois est confronté aujourd’hui à chaque personne connectée et à chaque mégaoctet de données consommées passant par la stratosphère. Ce que nous voyons au Kenya aujourd’hui, ce sont les fondements d’une troisième couche de connectivité», s’est félicité son patron Alastair Westgarth.

Plutôt que de fournir une connectivité depuis le sol via des antennes de téléphonie et des réseaux câblés, ou depuis l’espace via des satellites, Loon construit ce qu’il appelle une «troisième couche» dans la stratosphère. Elle a pour but de suppléer aux autres modes de connexion dans les régions peu accessibles, comme au Kenya dans le cas présent.

Chaque ballon assure une couverture d’environ 3200 km2. Il fait à peu près la surface d’un terrain de tennis lorsqu’il est complètement pressurisé dans la stratosphère à plus de 18’000 mètres d’altitude. Le vent est nécessaire pour naviguer et le soleil pour alimenter ses équipements de réseau. La durée de vie d’un ballon, fabriqué à partir d’un plastique fin et rempli d’hélium, est d’environ cinq mois.

Bien que cela ressemble à de la lointaine science-fiction, ce n’est pas le cas. Regardez le Kenya Alastair Westgarth, patron de Loon, filiale du groupe Alphabet (Google).