Nouvelle-Zélande : Des bancs de requins empêchent le sauvetage de 500 dauphins échoués

Deux «importants bancs» de cétacés se sont échoués et les survivants ont été euthanasiés, a indiqué le ministère de la Conservation. Environ 250 dauphins pilotes échoués ont été retrouvés vendredi, sur l’île de Chatham, la plus grande de cet archipel, et environ 240 sur l’île de Pitt, trois jours plus tard, selon la même source.