France : Des barbelés retirés autour d’une aire de gens du voyage

Face à l’indignation, les autorités locales expliquent qu’il s’agit d’un malentendu.

Des barbelés installés sur les grilles d’une aire d’accueil de gens du voyage dans l’Ain vont être retirés mardi, après avoir été dénoncés par les occupants et un avocat qui a introduit un recours juridique.

«On se croirait dans un camp de concentration»: la presse régionale s’est faite l’écho de l’indignation d’un groupe d’évangélistes, issus de la communauté des gens du voyage, arrivé samedi sur cette aire de grand passage où, en plus des barbelés, une tranchée a été creusée autour de l’enceinte.

Dans un communiqué diffusé lundi, l’une d’elles explique que le fossé et les barbelés visaient à «préserver l’équipement d’intrusions et de dégradations» entre le 30 octobre et le 30 avril, période durant laquelle l’aire est inoccupée.