Réforme des retraites en France: Des barrières anti-émeutes érigées devant le Conseil constitutionnel

Après trois mois de crise politique et sociale, tous toute la France est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel. Ses neuf membres sont sous bonne garde: toute manifestation aux abords de son siège, situé dans une aile discrète du Palais Royal, est interdite depuis jeudi soir après un bref blocage dans la matinée. Et d’impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées vendredi matin.

Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité attendent une validation, même partielle, de la réforme, qui reculerait l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le président espère relancer son second quinquennat, entravé par un conflit majeur un an à peine après sa réélection. Les oppositions, politiques et syndicales, espèrent de leur côté une censure de la réforme qui ferait céder un exécutif inflexible, malgré douze journées de grèves et de manifestations.